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16 декабря • обновлено в 14:02
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"Остановитесь наконец!" Глава Кипрской церкви поставил на место патриарха Кирилла из-за ПЦУ

3.1т
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Архиепископ Кипрский Хрисостом жестко осудил патриарха РПЦ Кирилла за религиозную войну против церквей, который признали автокефалию Православной церкви Украины.

Свою позицию по этому поводу он высказал в интервью Politis, перевод части которого опубликовал на своей странице в Facebook заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря.

В частности, Хрисостом назвал неприемлемым то, что Кирилл отказался от сослужения или желает прекратить поминовение имен архиепископа Афинского и Александрийского патриарха.

Архиепископ Кипрский Христосом

Архиепископ Кипрский Христосом

"Он собирается создать раскол. А раскол – величайший грех. Я этого не понимаю. Он хочет быть первым. Я сказал ему, что вы никогда не будете первым. За последние 17 веков Константинопольский патриарх был определен как первый среди всех восточных православных предстоятелей. Остановитесь наконец! Мы не можем закрывать глаза. Вы должны это понять. Но эгоизм не дает ему видеть четко", – сказал архиепископ Кипрский.

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Кроме того, он резко раскритиковал пророссийскую позицию митрополитов Лимассола, Киккоса и Тамасоса по вопросу неизбежного раскола, что противоречит решениям Священного Синода не трогать официальную позицию.

"Священный Синод уже решил. Вы должны его уважать. Теперь они имели отдельную конференцию с русскими, хотя был созван Священный Синод и решили в вопросе автокефалии Украины оставаться нейтральными. Они выступают на конференции и занимают позицию против Вселенского патриархата. Это невероятно! Ведь Священный Синод уже решил. Уважайте это решение. Им даже не стыдно. Самое простое – наказать их и упрекать. Если они не начнут меняться. Вы находитесь в одной лодке..." – предостерег Христосом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Евстратий (Зоря) Патриарх Кирилл
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины РПЦ
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фил филька
фил филька
ничего не понял кроме одного: попы делят содержимое карманов верующих людей)
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2
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Mega Death
Mega Death
Не было бы томоса не было бы и раскола! А xoxложопые попы даже между собой договориться не могут.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Mega Death, Раскольники,вас уже все воспринимают как антихристов,
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