Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш признался, что у него лабораторно подтвердили заражение коронавирусом.

Сейчас чиновник находится на стационарном лечении в медучреждении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Самочувствие – не лучшим образом. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно. За время эпидемии мы уже выработали этот навык", – заверил Труш.

Глава Тернопольской ОГА работает в медицинской палате (Facebook Владимир Труш)

Глава Тернопольщины подчеркнул, что медики диагностировали у него пневмонию и назначили курс медикаментозного лечения.

"Получаю необходимую помощь, но параллельно продолжаю работать", – добавил он.

Позже больной Труш выразил обеспокоенность, что COVID-19 может "снова парализовать Тернопольщину". Ведь, по его словам, последняя статистика по заболеваемости печальная, а десятки тяжелых пациентов не могут самостоятельно дышать.

"Да, я не присутствую на работе физически, но продолжаю координировать процессы. Ситуация с заболеванием COVID-19 остается сложной... Коронавирус – это не шутка, не метод политического влияния или надуманная технология. Поэтому настоятельно прошу каждого соблюдать карантинные мероприятия", – добавил глава ОГА.

Сообщение главы Тернопольской ОГА (Facebook Владимир Труш)

Скриншот поста (Facebook Владимир Труш)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Тернопольской области зафиксировали несколько повторных случаев заражения COVID-19. Один пациент заразился в третий раз.