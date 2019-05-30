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Глава РПЦ в Украине "засветился" на синоде в России: фото

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Глава РПЦ в Украине, митрополит Онуфрий в четверг, 30 мая, посетил Россию.

Как передает sprotyv.info, он был замечен на заседании синода РПЦ в Санкт-Петербурге, который проходил под предводительством патриарха Кирилла.

У Кирилла в очередной раз не признали независимую Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием, назвав Онуфрия "митрополитом Киевским и всея Украины".

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Онуфрий встретился с Кириллом

Онуфрий встретился с Кириллом

sprotyv.info

Онуфрий встретился с Кириллом

Онуфрий встретился с Кириллом

sprotyv.info

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава ПЦУ Епифаний принял кардинальное решение по УПЦ КП после скандала, который разгорелся после высказываний патриарха Филарета о расколе в украинском православии.

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Персоны
Митрополит ОнуфрийПатриарх Кирилл
Место
Украина
Тег
РПЦ
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