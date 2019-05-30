Глава РПЦ в Украине "засветился" на синоде в России: фото

Глава РПЦ в Украине, митрополит Онуфрий в четверг, 30 мая, посетил Россию.
Как передает sprotyv.info, он был замечен на заседании синода РПЦ в Санкт-Петербурге, который проходил под предводительством патриарха Кирилла.
У Кирилла в очередной раз не признали независимую Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием, назвав Онуфрия "митрополитом Киевским и всея Украины".
Онуфрий встретился с Кириллом
sprotyv.info
Онуфрий встретился с Кириллом
sprotyv.info
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава ПЦУ Епифаний принял кардинальное решение по УПЦ КП после скандала, который разгорелся после высказываний патриарха Филарета о расколе в украинском православии.
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