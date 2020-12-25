Глава ПЦУ Епифаний поздравил с Рождеством и обратился с призывом к украинцам

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил с Рождеством прихожан ряда православных церквей, экзарха Вселенского патриарха в Украине, а также христиан латинского обряда.

Поздравительную речь он опубликовал на личной странице в Facebook. В ней иерарх призвал людей хранить в сердцах веру и не забывать об истинном смысле одного из главных праздников.

"В этот день вместе с вами мы испытываем счастье, единение в любви и добре, которым является для нас Всемилостивый Господь. Желаем, чтобы Любящий Отец Небесный одарил вас всеми ласками и благословлял все добрые намерения", – написал Епифаний.

Он также напомнил, что от Рождества Христова прошло уже более 2 000 лет. Этот период в истории человечества был полон различных вызовов и испытаний. Но, несмотря на это, подчеркнул глава ПЦУ, христиане по-прежнему воспринимают приход Сына Божьего в наш мир как возможность измениться к лучшему.

"Рождество Христово напоминает нам о безграничной к нам любви Бога, сошедшего с небес и ставшего человеком, чтобы мы могли обожиться по благодати и достичь вечной и блаженной жизни. Давайте не бояться жить с Богом, открыв Ему двери в свои сердца. Тогда мы никогда не станем одинокими в радости, а также в испытаниях, которые должны преодолевать ради духовного роста. Вечный Бог всегда с нами и делает все ради нашего блага", – обратился Епифаний к украинцам и представителям других национальностей.

"Событие Рождества Христова объединяет всех нас в мире и согласии друг с другом. В молитве выражаем благодарность Богу за Его щедроты. Просим у Творца исцелить наши раны и даровать духовное воодушевление. С надеждой на Господа верим в лучшее будущее с Его помощью. Счастливого Рождества Христова!" – добавил он.

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