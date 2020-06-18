Глава МОЗ назвал украинцев "анархистами": ему припомнили нарушения карантина властью

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал нарушение людьми карантинного режима "анархией". Ему ответили, что представители власти и сами неоднократно нарушали противоэпидемиологические меры, чем подали неправильный пример украинцам.

Дискуссия по этому вопросу состоялась в эфире программы "Право на власть" на "1+1". По словам Степанова, нужно обратить внимание на массовые нарушения украинцами карантина.

"Надо просто задуматься и придерживаться тех рекомендаций, которые даются, потому что там, иногда, простите, анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что в такой способ мы можем сдерживать распространение коронавируса", – отметил Степанов.

Дискуссия по поводу заявления Степанова

В ответ на это народная депутатка от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что люди видят неправильный пример от представителей власти и даже от самого президента.

"Мне очень неудобно слышать слова об анархии, что люди сами виноваты в происходящем. Знаете, люди не виноваты. Люди слышат от министра, что есть карантин, нельзя ходить в рестораны, а на следующий день они видят президента с главным санитарным врачом в ресторане, куда людям ходить нельзя. Такие сообщения, мол, вам этого нельзя, а у "Слуги народа" есть ресторан, который работает весь карантин. В таких ситуациях очень сложно объяснить почему одни люди равны, а другие чуть более равны", – заявила она.

После ведущая программы Наталья Мосейчук показала кадры из Верховной Рады, на которых видно, что депутаты массово не носят маски, обнимаются и так далее.

"Посмотрите на своих коллег – без масок. А это тоже пример для людей. Вот вам люди и возвращают вам это бумерангом", – заявила ведущая.

Кадры из Верховной Рады, где нардепы нарушают карантинные меры

К дискуссии подключился и эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, который упрекнул присутствующего в студии главного санврача Украины Виктора Ляшко в том, что тот даже во время эфира нарушает карантинные меры.

"Почему вы сейчас своим внешним видом нарушаете, находясь в закрытом помещении без маски? Вы показываете неправильный пример остальным людям", – заявил он.

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