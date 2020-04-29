Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна не может допустить массового сокращения враче и медработников.

Свою категоричную позицию по этому поводу он озвучил на брифинге 29 апреля, отметив, что уже на этой неделе Минздрав и Минфин выделят в области 240 млн грн для бесперебойной работы больниц (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, средства, в первую очередь, будут направлены в те медучреждения, где есть задолженности по зарплате и наблюдается систематическое недофинансирование.

Максим Степанов "Вести"

Также Степанов отметил, что сейчас идет аудит Минздрава, целью которого является анализ старта второго этапа медреформы и прекращение сокращения медиков.

"Сигналы, которые мы видим, достаточно тревожные. То, что происходит с экстренной медицинской помощью, психиатрическими больницами, туббольницами. Это не оптимизация. Нужно называть вещи своими именами. Это банальное сокращение медработников", – обеспокоился министр, предупредив, что если этого не остановить, то страна потеряет тысячи врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Степанов заявил, что последствием так называемой оптимизации в сфере медицины, которая предусмотрена вторым этапом реформы, может стать вспышка туберкулеза в стране. По его словам, через 2-3 года рост заболеваемости этим опасным недугом может составить 30%.