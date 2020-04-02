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2 апреля • обновлено в 17:31
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Глава Минздрава срочно обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом

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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство наконец-то утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом в Украине.

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По его словам, это удалось сделать всего за два дня, даже несмотря на то, что за первые три дня работы на этом посту он получил тысячи обращений, жалоб и предложений относительно того, как правильно действовать министерству в условиях пандемии. Об этом он заявил в обращении к украинцам, информирует пресс-служба ведомства в Facebook.

"Здоровье – самое важное для каждого. А сейчас это не просто забота о себе и близких, но и переживания на фоне пандемии. Я уверен, чтобы эффективно поддерживать украинцев, Министерство здравоохранения должно быть открытым и понятным", – сказал Степанов.

Максим Степанов

Максим Степанов

vesti.ua

Прежде всего глава Минздрава отметил, что отныне все украинские медики получают четкий алгоритм лечения инфицированных COVID-19. Он в частности базируется на опыте стран, которые столкнулись с этим "невидимым врагом" раньше Украины, и уже имеют эффективные наработки в борьбе с этой болезнью.

"К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый", – подчеркнул Степанов.

Он также обратился к медикам, прежде всего, поблагодарив их за преданность делу, силу и мужество в спасении человеческих жизней.

"Я знаю проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Их множество. Благодарю, что вы обращаете наше внимание на те вопросы, которые необходимо решать в первую очередь. К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, а параллельно работаем над реформой", – добавил глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что сейчас все силы министерства брошены на решение проблем, связанных с обеспечением необходимым медучреждений. В частности, в Минздраве уже детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты, и вынесли его в приказ. Кроме этого, подчеркнул глава ведомства, медицинские работники, работающие в неукомплектованном штате, без надлежащей защиты и поддержки, в результате получат обеспечения, благодаря которому смогут работать защищенными и в нормальных условиях.

По его словам, пока министерству приходится реализовать все в ручном режиме, управляя всеми процессами в реальном времени, а также налаживая и восстанавливая связи между различными направлениями и медицинскими учреждениями. В то же время признался, что самые тяжелые недели еще впереди.

"Но я уверен, что, сплотившись, украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус. Только вместе мы можем уменьшить разрушительные последствия пандемии", – подчеркнул глава Минздрава.

Напоследок он добавил, что ради безопасности всех украинцев, в стране были усилены карантинные мероприятия. Поэтому все должны оставаться дома и соблюдать установленные рекомендации.

"Карантин – это не каникулы. Это война с невидимым врагом, и вы – первая линия защиты", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в перечень специальностей экстренных медицинских служб, которым Минздрав втрое увеличил оклад, входят также водители и фельдшеры скорой помощи.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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