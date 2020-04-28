В Украине пока нет возможности определить процент бессимптомных больных коронавирусом, однако уже зафиксированы случаи, когда у пациентов не было никаких признаков.

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Об этом рассказал глава министерства здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 28 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам министра, точных цифр нет, поскольку в Украине пока не запустили массовое тестирование на антитела ИФА-тестами, однако тревожная тенденция в нашей стране также наблюдается.

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"Если посмотреть на те заболевания, которые фиксируют в Украине, то действительно есть определенная часть людей, которые полностью бессимптомно переносят коронавирус. Мы это увидели благодаря расширению круга лиц, которых мы начали тестировать при помощи ПЦР. Более достоверно мы сможем сказать после ИФА-тестирования", – рассказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине первые ИФА-тестирования на наличие антител к коронавирусу будут проведены в Одесской и Сумской областях.