Министр здравоохранения Илья Емец призвал украинцев к максимальной самоизоляции на период карантина в Украине из-за угрозы коронавируса.

С таким обращением он выступил в среду, 18 марта, подчеркнув, что "ситуация крайне серьезная, не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких".

"Власти ввели карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегает установленными противоэпидемических правил и способами индивидуальной защиты. Запишите: карантин – это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям.

Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция – это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!" – сказал Емец.

Он подчеркнул, что власть делает "очень правильные шаги" и в случае необходимости будет введен еще более жесткий режим "даже если кому-то это не нравится".

"Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг – защитить украинский народ. Друзья, заботьтесь друг о друге", – добавил министр.

Илья Емец Telegram-канал Минздрава

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 18 марта в Украине зафиксировали уже 15 случаев заболевания COVID-19, двое из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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