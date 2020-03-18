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18 марта • обновлено в 20:27
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Глава Минздрава призвал украинцев к максимальной самоизоляции

21.4т
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Министр здравоохранения Илья Емец призвал украинцев к максимальной самоизоляции на период карантина в Украине из-за угрозы коронавируса.

С таким обращением он выступил в среду, 18 марта, подчеркнув, что "ситуация крайне серьезная, не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких".

"Власти ввели карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегает установленными противоэпидемических правил и способами индивидуальной защиты. Запишите: карантин – это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям.

Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция – это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!" – сказал Емец.

Он подчеркнул, что власть делает "очень правильные шаги" и в случае необходимости будет введен еще более жесткий режим "даже если кому-то это не нравится".

"Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг – защитить украинский народ. Друзья, заботьтесь друг о друге", – добавил министр.

Илья Емец

Илья Емец

Telegram-канал Минздрава

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 18 марта в Украине зафиксировали уже 15 случаев заболевания COVID-19, двое из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Илья Емец
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении», прокомментировала отмену конкурса. Как ранее сообщалось, рганизаторы «Евровидения» сообщили, что конкурс переносится в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Little Big должна была выступить с песней Uno. «Наверняка вы уже слышали, что Евровидение-2020 отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», — отметили музыканты. «С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей — спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!» — говорится в сообщении группы.
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Магула Александр
Магула Александр
Это все понятно. Как жить прикажите? Если сидеть дома и не выходить ни куда, то тебе з/п платить не будут, да и держать на работе не станут. Власть придержащие меряют всех по себе: у самих бабла немерено, могут не работая жить не один месяц, а то и год.
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Ума палата. Чего одни уши стОят... Ну прям Лёня Брежнев.
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