Украинский аппарат искусственной вентиляции легких "Новатор" не будет закупаться для использования в больницах.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, "Новатор" – это даже не аппарат ИВЛ, а модернизированный мешок Амбу (механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции легких).

Максим Степанов ответил на критику украинского аппарата ИВЛ

"Он может использоваться только при активных состояниях, например в экстренной медицинской помощи для того, чтобы довезти больного в больницу, где уже он будет подключен именно к аппарату ИВЛ", – отметил глава Минздрава.

По его словам, относительно аппаратов ИВЛ, которые будут закуплены для больниц, проводились консультации и было получено заключение от анестезиологов.

"А относительно аппаратов "Новатор", то в Минздраве даже мысли никогда не было, чтобы закупать их именно для больниц", – заверил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком на госпредприятии "Новатор" разработали устройство, которое должно выполнять роль аппарата искусственной вентиляции легких.

Такая украинская разработка вызвала неоднозначную реакцию среди врачей. В устройстве нет мониторинга доставляемого объема воздуха и контроля давления в дыхательных путях.