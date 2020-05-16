Главная Новости
16 мая • обновлено в 16:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Глава Минздрава ответил на критику украинского аппарата ИВЛ "Новатор"

9.9т
Читать материал на украинском

Украинский аппарат искусственной вентиляции легких "Новатор" не будет закупаться для использования в больницах.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, "Новатор" – это даже не аппарат ИВЛ, а модернизированный мешок Амбу (механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции легких).

Максим Степанов ответил на критику украинского аппарата ИВЛ

Максим Степанов ответил на критику украинского аппарата ИВЛ

"Он может использоваться только при активных состояниях, например в экстренной медицинской помощи для того, чтобы довезти больного в больницу, где уже он будет подключен именно к аппарату ИВЛ", – отметил глава Минздрава.

По его словам, относительно аппаратов ИВЛ, которые будут закуплены для больниц, проводились консультации и было получено заключение от анестезиологов.

"А относительно аппаратов "Новатор", то в Минздраве даже мысли никогда не было, чтобы закупать их именно для больниц", – заверил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком на госпредприятии "Новатор" разработали устройство, которое должно выполнять роль аппарата искусственной вентиляции легких.

Такая украинская разработка вызвала неоднозначную реакцию среди врачей. В устройстве нет мониторинга доставляемого объема воздуха и контроля давления в дыхательных путях.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
33
Смешно
2
Интересно
1
Печально
19
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги