Глава Минздрава объявил два громких рекорда в борьбе с COVID-19 в Украине

В Украине 24 апреля зафиксированы два рекорда по борьбе с коронавирусом – максимальное количество пациентов, которые выздоровели, и максимальное число тестирований методом ПЦР.

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Об этом на брифинге 25 апреля заявил министра здравоохранения Украины Максим Степанов и поблагодарил за это медиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш замечательный рекорд. И за него я, в первую очередь, хочу поблагодарить наших врачей, медиков", – сказал он.

Также Степанов отметил, что за предыдущие сутки совершено 5825 исследований методом ПЦР, также является рекордным показателем.

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