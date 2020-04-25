Глава Минздрава объявил два громких рекорда в борьбе с COVID-19 в Украине
В Украине 24 апреля зафиксированы два рекорда по борьбе с коронавирусом – максимальное количество пациентов, которые выздоровели, и максимальное число тестирований методом ПЦР.
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Об этом на брифинге 25 апреля заявил министра здравоохранения Украины Максим Степанов и поблагодарил за это медиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш замечательный рекорд. И за него я, в первую очередь, хочу поблагодарить наших врачей, медиков", – сказал он.
Также Степанов отметил, что за предыдущие сутки совершено 5825 исследований методом ПЦР, также является рекордным показателем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на субботу, 25 апреля, в Украине подтвердили 8 125 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
На Буковине 24 апреля зафиксирован новый антирекорд заболеваемости – 109 человек за сутки. По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, если так пойдет и дальше, то есть риск продления карантина вплоть до лета.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов. Начальная точка реализации плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.