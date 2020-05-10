Глава Минздрава обратился к украинцам из-за ослабления карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам накануне ослабления карантина из-за коронавируса и призвал их не терять бдительности.

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Во время брифинга он отметил, что после 11 мая должен быть баланс между сохранением жизни и здоровья людей и запуском экономики (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Поэтому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение является чрезвычайно важными вопросами", – зазаначив Степанов. Он также напомнил гражданам, что с 11 мая в стране открывается торговля непродовольственными товарами, парикмахерские и салоны красоты, начинают работать различные субъекты, предоставляющие разрешительные услуги, восстанавливается оказание стоматологической помощи, которая была запрещена на время карантина.

Максим Степанов SNG.fm

"При этом Минздрав издал на своем сайте рекомендации, как себя нужно вести и какие меры противоэпидемические нужно соблюдать. У меня очень большая просьба ко всем нашим украинцам – несмотря на ослабление карантина, я прошу придерживаться всех этих мер", – обратился министр к народу .

"Я прошу соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и всеми рекомендациями, которые Минздрав каждый день дает. Это очень важно, потому что напрямую влияет на наше здоровье. Берегите себя и будьте здоровы!" – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины в четверг, 7 мая, опубликовал официальное постановление о смягчении ограничительных мер из-за коронавируса с 11 мая и продлении карантина до 22 мая.

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