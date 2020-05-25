"Закрывать глаза не будем!" Глава Минздрава обратился к областям из-за смягчения карантина

В Министерстве здравоохранения сообщили, что ослабление карантина в областях, которые не соответствуют противоэпидемиологическим критериям, не представляется возможным.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов 25 мая на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции. По его словам, это прописано в постановлении правительства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Минздрав четко определил критерии и признаки, которые должны быть на той или иной территории, согласно адаптивному карантину. Они рассчитаны специалистами, и, если область соответствует этим критериям, то можно сказать, что у нас не является большое распространение COVID-19. То есть, есть соответствующий процесс сдерживания и мы можем себе позволить следующий этап смягчения карантина", – отметил он.

Степанов отметил, что ведомство не будет закрывать глаза на то, что несколько областей в Украине не соответствуют прописанным критериям и не позволит им смягчения карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на понедельник, 25 мая, официально подтверждено 21 245 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них рекордно низкое количество новых инфицированных – 259 – было обнаружено за минувшие сутки.

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