Глава Минздрава назвал даты послабления карантина в Украине

Следующие послабления карантина в Украине будут привязаны к контрольным датам – 22 мая, 1 июня, 11 июня.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, подчеркнув, что для постепенного снятия ограничительных мер к установленным датам должны быть зафиксированы определенные показатели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине

"У нас есть четкий алгоритм по снятию наших ограничений. Есть разные показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также у нас, согласно с этими показателями, есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, можем достичь этих показателей, в какие даты. То есть, там есть у нас контрольные даты, которые мы разработали для себя: 22 мая, 1 июня, 11 июня и так далее", – пояснил чиновник.

"Я думаю, что на этой неделе уже мы презентуем все это. Будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением. Кроме того, мы настаиваем на введении адаптивного карантина, ведь вы видите, что ситуация с коронавирусом разная по регионам", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя ситуация с коронавирусом в государстве позволяет говорить о последующих этапах смягчения карантина. Впрочем, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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