Главная Новости
13 мая • обновлено в 16:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Глава Минздрава назвал даты послабления карантина в Украине

8.6т
Читать материал на украинском

Следующие послабления карантина в Украине будут привязаны к контрольным датам – 22 мая, 1 июня, 11 июня.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, подчеркнув, что для постепенного снятия ограничительных мер к установленным датам должны быть зафиксированы определенные показатели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"У нас есть четкий алгоритм по снятию наших ограничений. Есть разные показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также у нас, согласно с этими показателями, есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, можем достичь этих показателей, в какие даты. То есть, там есть у нас контрольные даты, которые мы разработали для себя: 22 мая, 1 июня, 11 июня и так далее", – пояснил чиновник.

"Я думаю, что на этой неделе уже мы презентуем все это. Будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением. Кроме того, мы настаиваем на введении адаптивного карантина, ведь вы видите, что ситуация с коронавирусом разная по регионам", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя ситуация с коронавирусом в государстве позволяет говорить о последующих этапах смягчения карантина. Впрочем, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
17
5
Смешно
3
Интересно
2
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги