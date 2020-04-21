Кабинет министров уже перечислил 300% заработных плат для медицинских работников в больницы за март, за апрель нормативное урегулирование пока не принято.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 21 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"За март все средства перечислены. Мы надеемся, что руководство медучреждений выплатит 300% заработной платы всем, кто работал с коронавирусом", – отметил он.

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"Второй вопрос: повышение зарплаты начиная с 1 апреля. На прошлой неделе приняли изменения в государственный бюджет. Всем без исключения медработникам, которые работают с COVID-19, выплатят 300%. На ближайшем заседании правительства будет принято нормативное урегулирование, и через несколько дней после заседания все средства передадут в медучреждения. Надеемся, что власти и руководство своевременно их выплатят всем медработникам", – добавил он.

Также Степанов рассказал, что в ближайшее время в больницы поступят 70 тысяч защитных костюмов. "Для нас очень важна защита наших медработников", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский нейрохирург Марина Гаврилишина заявила, что получила за апрель якобы 1500 гривен зарплаты, и обратилась к власти.