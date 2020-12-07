Глава Минцифры не смог ответить на старый вопрос-мем программистов

Главу министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который занимался предпринимательством в IT-сфере, поставил в тупик вопрос о том, как пропатчить KDE2 под FreeBSD.

Это произошло во время интервью, которое чиновник давал журналистке Янине Соколовой для ее проекта "Рандеву". Ведущая предложила Федорову ответить на несколько вопросов от телезрителей.

"Как пропатчить KDE2 под FreeBSD?", – спросила Соколова.

Глава Минцифры, очевидно, не понял, о чем вопрос.

"Не знаю, о чем это. Ну может это какая-то техническая вещь, которую понимают специалисты нашей IT-компании, которую мы создали", – ответил бывший IT-предприниматель.

"Как пропатчить KDE2 под FreeBSD?" – популярный интернет-мем, который родился в 2004 году. Фраза была произнесена на IRC-канале #anime сети RusNet.

Ее целью было показать особенности сложившейся на тот момент в Рунете околоанимешной тусовки, где большинство пользователей являлось специалистами в области информационных технологий, компьютерных сетей и Unix-подобных операционных систем (таких, как FreeBSD, Solaris и Linux). Поэтому на анимешном канале часто возникали очень специфические IT-шные дискуссии, которые раздражали любителей аниме.

Комический эффект вопроса заключается в его парадоксальности: человек, которому требуется консультация по настройке графической среды KDE2 в операционной системе FreeBSD, спрашивает об этом не на специализированном канале, а в сообществе анимешников.

Очень быстро вопрос превратился в мем, выбился в лидеры интернет-запросов и стал популярным даже на пресс-конференциях известных политиков и лидеров государств. Отвечать на него пришлось даже третьему президенту Украины Виктору Ющенко. Справился он лучше, чем Михаил Федоров.

"Уважаемые друзья, пропатчить могут помочь программисты Секретариата Президента в разных операционных системах. Второй вариант – советовал бы пользоваться новым программным обеспечением и не морочить себе голову", – сказал Ющенко.

Кстати, этот ответ считается одним из самых исчерпывающих и простых.

Профессионалы предпочитают такой вариант ответа: вследствие использования в современной FreeBSD более новой версии библиотеки qt, а именно – qt3, портирование на данную систему среды KDE2 потребует серьезных усилий целого штата программистов; рекомендуется по возможности использовать современную среду KDE3.

Проще говоря, пропатчить KDE2 под FreeBSD – процесс очень сложный и не очень целесообразный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подключат к скоростному интернету 5 тысяч сел. Таким образом доступ к сети получат 2,5 млн человек. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.