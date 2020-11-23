Глава Меджлиса Чубаров заболел коронавирусом
Рефат Чубаров заявил, что присоединился к "клубу COVID-19"
Глава Меджлиса надеется, что покинет его без потерь
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заразился коронавирусом.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, однако подробности не уточнил.
"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь. Берегите себя!" – написал глава Меджлиса.
Чубаров при этом не уточнил, когда именно он заразился и в каком состоянии сейчас находится.
Напомним, что в октябре Меджлис собирал помощь больным коронавирусом во временно оккупированном Крыму. Чубаров тогда заявлял о катастрофической ситуации на полуострове.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста на коронавирус и самоизолировался.