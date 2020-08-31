Глава Львовского облсовета заразился COVID-19

Глава Львовского областного совета Александр Ганущин заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что его самочувствие ухудшилось еще в пятницу, 28 августа.

"Решил перестраховаться и сдал ПЦР-тест. Результат развеял мои надежды – "РНК вируса SARS - CoV2 обнаружено". Далее действовал по протоколу – семейный врач, антибиотики и самоизоляция. Предупредил всех с кем контактировал последние несколько дней", – рассказал Ганущин.

Председатель облсовета добавил, что сейчас чувствует себя "как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах".

Глава Львовского олбсовета Александр Ганущин заразился COVID-19. Скриншот

Отметим, что с 31 августа, в Украине начали действовать новые зоны адаптивного карантина и Львов вошел в "оранжевую" зону.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 31 августа, в Украине официально подтверждены 121 215 случаев COVID-19. Из них 2 141 – обнаружен за прошедшие сутки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!