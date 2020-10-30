Глава КСУ озадачил журналистов просьбой с ними сфотографироваться. Видео конфуза

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в начале брифинга, посвященного скандальному решению об отмене ответственности за незаконное обогащение, озадачил журналистов просьбой о совместном фото.

Выйдя к журналистам, Тупицкий рассказал о формате работы и предложил перед важным разговором сфотографироваться с журналистами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Свое желание он объяснил тем, что впервые в жизни встречается с журналистами в таком большом количестве.

"Позвольте мне для первого раза сфотографироваться с вами вместе, если вы не возражаете. Затем мы проведем рабочую встречу... Мы все равно в эфире. Есть возражения?", – сказал Тупицкий.

Но журналисты ответили, что хотят начать с важного и перенесли фотосессию на конец брифинга.

"Будет так, вас же большинство. У нас же решения принимаются коллегиально. Поэтому будем считать, что мое предложение перенесено на позднее", – отметил он.

Однако после брифинга журналисты завалили Тупицкого вопросами, и он ушел без обещанного фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября председатель КСУ выступил на брифинге, где рассказал о законопроекте президента и допросах в Государственном бюро расследований.