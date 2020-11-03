Глава КСУ сказал, что "не так" с языковым законом

Так называемый языковой закон, регулирующий использование украинского языка как государственного, не является проблемным.

Об этом заявил 3 ноября глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, пишет "РБК Украина". По его мнению, вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.

По словам судьи, КСУ еще не вынес решения по указанному закону. В то же время Тупицкий отметил, что не видит особых проблем с его конституционностью.

"Нет там особых проблем. Но есть вопрос нацменьшинств", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 3 ноября сторонники языкового закона окружили здание КСУ, ее взяли под охрану силовики.