Глава КСУ сказал, что "не так" с языковым законом
3 ноября Конституционный суд начал рассмотрение Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"
Представление о его конституционности поступило в суд 21 июня 2019 года
У здания КСУ активисты устроили акцию в поддержку языкового закона
Так называемый языковой закон, регулирующий использование украинского языка как государственного, не является проблемным.
Об этом заявил 3 ноября глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, пишет "РБК Украина". По его мнению, вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.
По словам судьи, КСУ еще не вынес решения по указанному закону. В то же время Тупицкий отметил, что не видит особых проблем с его конституционностью.
"Нет там особых проблем. Но есть вопрос нацменьшинств", – сказал он.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 3 ноября сторонники языкового закона окружили здание КСУ, ее взяли под охрану силовики.