Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич заразился коронавирусом

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Александр Завитневич заразился коронавирусом

Глава комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич заразился коронавирусом.

Об положительном результате теста на COVID-19 он сообщил во вторник, 3 ноября, на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6! Маска, маска и еще раз маска", – написал Завитневич.

Глава комитета Рады по нацбезопасности заразился коронавирусом.

Общее количество "слуг" с коронавирусом достигло 17 человек. Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила в эфире телеканала "Украина 24". Она отметила, что это своеобразный рекорд.

"Я не владею информацией, какая ситуация по другим фракциям, а у нас, к сожалению, такой себе рекорд по одновременному количеству больных COVID-19 – сейчас у нас 17 народных депутатов на больничном с позитивным тестом на коронавирус", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заразился коронавирусом. О положительном результате теста на COVID-19 нардеп сообщил на своей странице в Telegram.

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