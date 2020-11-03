Глава Кипрской церкви – о ПЦУ: Российская церковь должна принять Томос

Предстоятель Кипрской церкви Блаженнейший Хризостом ІІ в который раз показал свое признание автокефалии Православной церкви Украины и отметил, что это должен сделать весь православный мир, учитывая Россию.

Свою позицию иерарх озвучил во время телефонного разговора с Митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием, написал в Facebook пресс-секретарь Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

По его словам, предстоятель Кипрской церкви отметил, что из-за решения Вселенского патриархата, которое удостоверяется Томосом, получили свой автокефальный статус все новые автокефальные церкви. Поэтому нет оснований ставить под сомнение Томос об автокефалии Церкви Украины.

"Архиепископ Хризостом выразил убеждение, что другие поместные церкви, включая Российскую, должны принять тот факт, что Украинской церкви предоставлен Томос и она в Диптихе автокефальных церквей", – отметил Зоря.

"Мы поминаем ваше святое имя за литургией среди имен предстоятелей автокефальных церквей после имени Митрополита Чехии и Словакии, и желаем вам, нашему любимому брату, успешного служения", – процитировал он слова Хризостома II.

Кроме того, архиепископ пригласил Епифания посетить с визитом Кипрскую церковь. "Все страны сейчас находятся в сложных обстоятельствах из-за пандемии, но прошу ваше блаженство помнить об этом приглашении, мы будем рады видеть вас на Кипре, поднести с вами молитву", – сказал предстоятель.

Со своей стороны Епифаний поблагодарил Хризостома II за присоединение Кипрской церкви в число поместных церквей, которые последовали Томосу об автокефалии ПЦУ и за приглашение.

"Мы все радуемся установлению между нашими поместными церквями полноты молитвенного и евхаристического общения", – подчеркнул Митрополит Киевский и всей Украины.

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