Глава Гостуризма Украины заразилась коронавирусом

Общество 11:10, 23.07.2020 Обновлено: 11:31, 23.07.2020

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заразилась коронавирусной инфекцией (COVID-19).

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Как сообщила она в Facebook, команда агентства ушла на карантин.

"Друзья, получила положительные результаты ПЦР теста на COVID-19. Была удивлена, потому что носила маску в общественных местах, постоянно мыла и дезинфицировала руки, придерживалась социальной дистанции и других рекомендуемых правил", – написала Олеськив.

Она отметила, что чувствует себя хорошо, хотя есть слабость и ощущение легкой простуды и небольшая боль в горле, как будте мороженого переела.

"Все родные, коллеги и те, кто был в тесном контакте сейчас проходят тестирование. Сотрудники ГАРТ на карантине", – подчеркнула топ-чиновник.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL,по состоянию на 23 июля в Украине официально подтвержден 61 851 случай коронавирусной инфекции, их них 856 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умер 1551 человек, а 34 000 пациентов полностью побороли болезнь.

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