Глава Госпогранслужбы Украины раскрыл результат теста на COVID-19

У главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко не подтвердился диагноз коронавируса COVID-19.

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Об этом он сам написал на личной странице в Facebook, отметив, что его тест на наличие инфекции дал отрицательный результат.

"Некоторые СМИ, которые такими даже трудно назвать, сегодня поспешили первыми распространить сообщение, что я якобы имею симптомы заболевания коронавирусом и высокую температуру. Заявляю, моя температура в норме, утром она составляла 36,3, а состояние здоровья удовлетворительное. При этом отмечу, температурный скрининг проходит каждый наш сотрудник, который заходит на территорию служебных помещений, и я не представляю исключения", – отметил Дейнеко.

Сергей Дейнеко "Новинарня"

"Добавлю, что из-за распространения коронавируса каждый находится в зоне риска и может заболеть. Однако оснований говорить, что я имею симптомы и подозрение на коронавирус, не было и нет. Я сознательно отношусь к недопущению распространения заболевания и такую же работу провожу по всей Госпогранслужбе", – добавил он.

По словам главы ведомства, тестирование проходят во многих пограничных подразделениях, в том числе и в администрации, чтобы своевременно реагировать на вызовы и никого не подвергать опасности.

"Результат моего теста, который я сознательно сдал – отрицательный. Заявляю, в случае, если в какой-то период у меня подтвердится заболевание, я сам все прокомментирую и не собираюсь этого скрывать. А нагнетать никому не советую, особенно распространять ложь", – подытожил Дейнеко.

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