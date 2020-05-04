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4 мая • обновлено в 22:43
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Глава Госпогранслужбы Украины госпитализирован с подозрением на коронавирус

7.4т
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Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко госпитализирован с высокой температурой.

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Как сообщил изданию "Страна" сам Дейнеко, он находится в госпитале Госпогранслужбы.

"Сейчас нет оснований говорить, что у меня подозрение на коронавирус... Если это будет подтверждено, я сам вам все прокомментирую", – отметил он.

Сергей Дейнеко сдал тест на коронавирус

Сергей Дейнеко сдал тест на коронавирус

В комментарии OBOZREVATEL глава Госпогранслужбы сказал, что он сдал тест на коронавирус, результат будет известен к 17:00. Он добавил, что на данный момент температура у него 36,3 градусов. Позже стало известно, что тест Дейнеко на коронавирус показал отрицательный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что остался на самоизоляции на острове Кипр из-за симптомов коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины вирус
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