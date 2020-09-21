Глава Госпогранслужбы – о скандале с пограничником и ВСУ: его сурово накажут

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пограничника Игоря Шаруна, который сравнил военных ВСУ со свиньями, ждет суровое наказание.

Как заявил он в Facebook, по этому случаю уже назначено служебное расследование.

"Я уверяю, военнослужащий понесет суровую ответственность. Ведомство применит все правовые механизмы для привлечения к ответственности за оскорбление украинских воинов", – отметил Дейнеко.

Он добавил, что будучи руководителем ведомства, считает этот поступок позорным.

"Не позволю порочить честь и достоинство воинов, моих собратьев, коллег и всех, с кем продолжаем защищать Украину. Сразу обращаюсь и ко всем своим подчиненным – учитывайте свои действия. Это касается и использования социальных сетей, которые стали неотъемлемой частью общества", – подчеркнул глава ГПСУ.

По его словам, день и ночь тысячи пограничников стоят на защите границы, противодействуют попыткам незаконного пересечения госграницы, разоблачают преступников, пресекают незаконные сделки, выполняют задачи в районе проведения Операции Объединенных сил.

"Вместе с тем один необдуманный поступок военнослужащего, может нивелировать все наши достижения. Каждый должен отвечать за свои действия", – констатировал Дейнеко.

Скрин Facebook

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