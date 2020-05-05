Директор Глуховской городской больницы в Сумской области объявил голодовку, потому что его учреждение недофинансировали.

Анатолий Кияшко заявил об этом в своем видеообращении, которое опубликовала местная телерадиокомпания (чтобы посмотреть его, проскоролльте новость до конца).

Глава больницы на Сумщине объявил голодовку из-за недофинансирования

Он уточнил, что его больница не может заключить договор с Национальной службой здоровья Украины на финансирование в полном размере. полное финансирование она не может получить, потому что при подаче статистики из-за ошибки в НСЗУ направили данные не за полный год, а квартал. Эти сведения касались количества человек, которых проконсультировали, лечили или сделали операцию за 2018 год.

В итоге денег не хватает даже на выплату зарплат сотрудникам.

"За полтора месяца я сделал все, что было в моих силах: обращался за помощью в разные инстанции, но результата не было. С сегодняшнего дня я объявляю голодовку, которая продлиться до тех пор, пока коллектив не получит зарплату", – пояснил Кияшко.

Он добавил, что больница не раз сообщала НСЗУ об ошибке в статистики, но ее никто так и не исправил.

"Из-за этого больница получила средства не в полном объеме, а только на три месяца – 867 тысяч гривен", – уточнил Кияшко.

По его словам, ошибку обещают исправить через два-три дня, но несмотря на это, он продолжит свою голодовку.

Как сообщал OBOZREVATEL, на лечение психически больных людей в Киевской области Национальная служба здоровья Украины выделила треть от обещанной суммы. По словам главного психиатра Киевской области Геннадия Зильберблата, в НСЗУ заявили, что денег больше не будет и предложили выгнать половину больных и сотрудников.