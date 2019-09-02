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2 сентября • обновлено в 19:28
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Глава АМКУ засветил дорогие аксессуары на встрече с Зеленским: фото

1.1т Читать материал на украинском

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев засветил дорогостоящие аксессуары на встрече с президентом Владимиром Зеленским

Подтверждающее фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадр попала ручка в руках Терентьева. На канцелярском приборе виден логотип элитного отеля в Риме (Италия) Gran Melia Rome, номера в котором стоят от 450 до 4500 евро за ночь.

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Юрий Терентьев засветил дорогие аксессуары перед Зеленским

Юрий Терентьев засветил дорогие аксессуары перед Зеленским

Терентьев засветил дорогую ручку из отеля в Риме

Терентьев засветил дорогую ручку из отеля в Риме

Скриншот

Терентьев засветил дорогую ручку из отеля в Риме

Терентьев засветил дорогую ручку из отеля в Риме

Скриншот

Кроме того, на iPhone Терентьева заметили чехол от итальянского бренда Gucci. Такой б\у аксессуар стоит от 350 до 700 долларов.

Терентьев засветил чехол для iPhone от Gucci

Терентьев засветил чехол для iPhone от Gucci

Скриншот

Юрий Терентьев засветил дорогие аксессуары перед Зеленским

Юрий Терентьев засветил дорогие аксессуары перед Зеленским

latifundist.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главе Конституционного суда Наталье Шаптале припомнили скандал с часами за $7 тисяч.

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Персоны
Юрий Терентьев Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Антимонопольный комитет Украины
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CARGO 100
CARGO 100
"Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею."
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