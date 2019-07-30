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"Гитлер живет в их голове!" Цимбалюк жестко высказался о россиянах

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Грехи, в которых современные россияне пытаются обвинить Украину, на самом деле присущи им самим и плотно укоренились в их сознании.

Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube, делясь впечатлениями от общения с участниками оппозиционного митинга в Москве 27 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я подхожу к одной бабушке и говорю: "Здравствуйте, я Рома из украинского агентства. Можно с вами поговорить? А что вы тут делаете, что тут происходит?". Она смотрит на меня и говорит: "Вы своей Украиной занимайтесь, у вас Гитлера прославляют!". Это я все веду к тому, становится ли больше людей, которые осознают, что Россия является виновником тех событий (в Крыму и на Донбассе. – Ред.). Да им плевать!" – возмутился он.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Крым.Реалии"

Цимбалюк подчеркнул, что на самом деле в подобные фейки об Украине верят практически все россияне, независимо от возраста. Аналогичная ситуация сложилась и с поддержкой оккупации чужих территорий, которую повально одобряет население страны-агрессора.

"Таких бабушек, которая почему-то считает, что у нас Гитлера прославляют, дедушек и не только их, но и людей разного возраста, очень много. Поэтому я и говорю, что если ты будешь с ними говорить, они в конечном итоге скажут: "Мы на Донбассе, Крым наш, потому что мы боремся с Гитлером". То, что этот Гитлер живет в их голове или российском телевизоре, – это суровая реальность", – резюмировал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова жестко прошлась по президенту России Владимиру Путину, назвав его перерождением Адольфа Гитлера.

Ранее Соколова сняла яркую зарисовку, в которой в образе Адольфа Гитлера поздравила россиян с приближающимся Днем победы. В частности, она провела параллели между нацистской Германией и путинской Россией и пришла к выводу, что они практически ничем не отличаются.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Роман Цимбалюк Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Россия
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CARGO 100
CARGO 100
К бабушке он, видите ли, подошел ... Подойди к нормальному мужчине: "Здравствуйте, я Рома из украинского агентства ..."
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украинский народ щиро дякувал фюрера немецкого рейха за освобождение от клятых москалей и гидно и отважно сражался против коммуняк в рядах ваффенSS в Бабьем Яру, на Волыни и в Хотыни
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