Какой будет погода на Новый год в Украине: появился уточненный прогноз

Погода на Новый год в Украине будет преимущественно теплой, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

31 декабря и 1 января температура воздуха днем будет выше 0 градусов. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"Непосредственно перед Новым годом ночные температуры будут около 0 градусов, а дневные от 0 до +6 градусов", – сообщил он. "Дождь перейдет в снег и в мокрый снег", – добавил он. По словам синоптика, такая погода будет наблюдаться в Украине ориентировочно с 28 декабря по 2 января.

Погода в новогоднюю ночь в Украине будет аномально теплой

При этом он заверил, что "никаких опасных погодных явлений не предвидится".

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Игорь Кибальчич заявил о том, что аномально теплая погода в Украине продержится до конца декабря. Дневные максимумы составят 5-10 градусов тепла, спрогнозировал он.

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