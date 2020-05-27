Гидроксихлорохин против COVID-19: Степанов сказал, как поступит Минздрав после провала препарата

Тимур Григоренко Общество 09:52, 27.05.2020 Обновлено: 10:06, 27.05.2020

В Украине соберется рабочая группа из медиков, которая будет решать вопрос о применении препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса (COVID-19).

Об этом на брифинге в среду, 27 мая, сообщил глав Минздрава Максим Степанов.

"Будут предоставлены рекомендации с учетом данных ВОЗ и ситуацией в США и Европе, с учетом опыта нашего использования этого лекарства. Эта рабочая группа будет принимать решение, которое потом предоставят мне на утверждение", – пояснил министр.

Максим Степанов

Степанов добавил, что такая группа их специалистов в медицине соберется уже на этой неделе.

Напомним, что представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что эффективность препарата гидроксихлорохин против COVID-19 до сих пор не доказана необходимыми тестами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ временно прекратила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 в целях безопасности.

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