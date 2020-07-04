В Украине ежегодно от инсульта умирает более 100 тысяч человек.

Об этом сообщила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в Facebook. Она отметила, что в общем смертность от этого диагноза занимает второе место в стране среди всех остальных болезней.

"В лечении инсульта является золотым правило "4 часов". Когда появились первые симптомы, обязательно запишите время их появления. И с момента первых симптомов 4 часа – идеальное время оказания помощи. Каждая минута задержки уменьшает шансы на жизнь и выздоровление", – рассказала она.

Также Богомолец назвала симптомы инсульта:

Нарушение речи (попросите человека сказать свою фамилию и имя или "тридцать три"). Асимметрия лица (попросите человека улыбнуться). Резкое головокружение или внезапная, резкая, сильная головная боль (как удар по голове, будто что-то лопнуло в голове, облили кипятком). Внезапное нарушение зрения (или двоение в глазах). Слабость конечностей (попросите человека поднять руки, если не удается поднять на одном уровне, это является признаком инсульта).

Фото - Facebook Ольги Богомолец

Как писал OBOZREVATEL, по данным Госстата, за три месяца, с января по март, в Украине скончались 149 064 человек. Из них только девять украинцев погибли от COVID-19. Наиболее частой причиной смерти названо заболевание системы кровообращения – умерли 101 633 человек.