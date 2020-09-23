Гибель военных США и выброс на АЭС: Украину заполонили фейки с госсайтов

На сайтах региональных представительств Национальной полиции в среду, 23 сентября, начались сбои – они не работают, либо на них размещаются фейковые новости.

В НПУ подтвердили информацию о сбоях в работе и призвали следить за страницами управлений в Facebook.

"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Наши специалисты работают над устранением неисправностей. Просим прощения за временные неудобства!", – сказано в сообщении.

Гибель военных США

Так, на сайте Главного управления НПУ в Херсонской области опубликовали фейк о том, что полиция якобы выясняет обстоятельства гибели американских военных советников. Однако, как сообщили на Facebook-странице отдела коммуникации полиции Херсонщины, такая информация не соответствует действительности.

На сайте Нацполиции Львовщины также опубликовали информацию о гибели трех военных на Яворовском полигоне, которая не соответствует действительности. Кроме того о хакерской атаке на сайт сообщила полиция Ровно. О публикации ложных новостей на сайтах НПУ сообщают также правоохранители Николаева.

Выброс на АЭС

Кроме того, также произошло вмешательство в работу официального веб-сайта Варасского городского совета – там разместили фейк о том, что в городе будет введено чрезвычайное положение из-за якобы выброса на Ривненской АЭС.

"Сегодня произошло несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Варасского городского совета, в результате чего на сайте размещено недостоверную информацию. О событии поставлено в известность правоохранительные органы, которые сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего", – сказано на странице в Facebook Варасского городского совета и его исполнительного комитета.

Пока не работают сайты НПУ в Киеве, Сумах, Черкассах, Одессе, Житомире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье среди родителей учеников распространили фейк о наркотиках в виде конфет, которые распространяют в школах города, в частности Шевченковского района.