Погибшие из-за Путина ученые на МН17 могли спасти мир от COVID-19: кто они

Сбитый Россией Малазийский Боинг 777 принес страшную утрату не только родственникам погибших 298 человек, но и мировой науке. Возможно, если бы трагедии удалось избежать – современной медицине было бы проще бороться против пандемии коронавируса.

Ведь на борту самолета летела целая группа ученых, которые могли бы потенциально внести свой вклад в исследование болезни. Среди них – известный профессор Йопе Ланге, представитель ВОЗ Гленн Томас, активисты Люси ван Менс, Мартин де Шуттер и другие.

В сети сейчас активно вспоминают этих людей, учитывая мировую пандемию. Недавняя публикация украинской писательницы Оксаны Забужко на эту тему собрала сотни комментариев пользователей. Многие недоумевают, насколько ужасную потерю понес мир из-за агрессии в 2014 году.

Поэтому OBOZREVATEL решил вспомнить, чем занимались известные пассажиры трагического рейса и как могли помочь миру исследовать коронавирус, если бы не пали жертвой террористов.

Вирусолог с мировым именем

Речь идет о Йопе Ланге, ученом из Амстердама. На момент смерти ему было 59 лет, и с 1983 он на профессиональном уровне занимался изучением вирусом, прежде всего ВИЧ/СПИД. Более того, вместе с коллегами злополучным рейсом он направлялся в Мельбурн, (Австралия) на 20-ю Международную конференцию по проблемам ВИЧ/СПИДа.

В открытых источниках указано, что Ланге является одним из создателей протокола антиретровирусной терапии (АРТ). Благодаря ему миллионы больных принимают противовирусные препараты и спокойно живут дальше. Это и многие другие изобретения он сделал в Академическом медицинском центре в столице Нидерландов.

Йопе Ланге

С 2002-го по 2004 год профессор был руководителем Международного общества по борьбе со СПИДом, создал некоммерческий фонд PharmAccess, который помогал отдельным странам Африки бороться с распространением болезни (поставлял медикаменты). Его авторству принадлежит более 350 научных публикаций. Многие коллеги Ланге по цеху считают его одним из сильнейших специалистов в своей сфере, который пользовался уважением как на уровне своей страны, так и мирового сообщества.

Директор Института вирусологии человека в Балтиморе Роберт Галло отметил, что Нидерланды являются одной из самых сильных стран в мире в вопросе изучения вирусов. Благодаря их разработкам на международном уровне продвигалась идея об эффективности профилактики ВИЧ над лечением.

"Если говорить именно о докторе Ланге, одном из лидеров в нашей области, о человеке, построившем собственную научную школу, то его основной вклад связан с терапией, с поведенческими аспектами, с эпидемиологией. Он искал пути и возможности применять новейшие лекарства, подбирать правильные комбинации препаратов, добивался, чтобы люди смогли получить доступ к медикаментам. Я бы назвал его исследователем-терапевтом, и одним из наиболее ценных", – заявил Галло в интервью Радио Свобода еще в 2014 году.

К слову, нидерландские ученые одни из первых, еще в середине марта 2020 года, обнаружили антитело, которое блокирует коронавирус. Группа специалистов определила, что против COVID-19 работает идентичное антитело, которое в 2002-2003 гг. нейтрализовало вирус атипичной пневмонии.

Коронавирусная инфекция

По словам местных врачей, это приведет к созданию не вакцины, а скорее к лекарства от болезни. Но на исследование еще нужны месяцы, чтобы правильно разработать препарат.

Представители ВООЗ и известные антиСПИД–активисты

На борту самолета были всего 6 участников конференции, которые дотичны к международной вирусологии. В СМИ можно встретить такие имена как Гленн Томас, на момент смерти работавший во Всемирной организации охраны здоровья.

Также известно о трех нидерландских активистах – Люси ван Менс, Мартин де Шуттер и Пим де Кюийер, которые специализировались на теме борьбы со СПИДом. Многие считают эту трагедию сильным ударом по нидерландской медицине.

Погибшие делегаты Tim Bingham

Эти люди не были настолько известными учеными, как Ланге, но также вносили свой вклад в мировое здравоохранение. К примеру, Пим де Кюийер был представителем организации STOP AIDS NOW!, которая противодействовала распространению СПИДа в развивающихся странах.

Сказать, что после смерти Ланге и его коллег в небе над Донбассом мировая вирусология остановилась, нельзя. Но знания и опыт работы с самыми сложными патогенами этих людей могли бы помочь человечеству в борьбе с коронавирусом. Учитывая связи и статус Ланге на мировой арене, он бы с большой долей вероятности стал одной из центральных фигур в команде европейских вирусологов.

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