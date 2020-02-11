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11 февраля • обновлено в 04:49
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Евгения Иванова
Евгения Иванова
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Все тело было в синяках: резонансные подробности смерти 20-летнего студента в центре Киева

1.2т
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8 февраля близкие попрощались с 20-летним Тарасом Ковалем. Будущий стоматолог поехал на учебу в Ивано-Франковск, но его тело было обнаружено в Киеве. В родном селе говорят об убийстве, а в полиции считают, что юноша покончил жизнь самоубийством.

Причем, погибшего обнаружили в Сырецком парке, где посетителей предупреждают о маньяке, который нападает на жертв с веревкой в руках. Подробнее о случившемся – в материале OBOZREVATEL.

Прислуживал священнику в церкви

В селе Белобожница Тернопольской области похоронили 20-летнего Тараса Коваля. Студент стоматологического факультета Ивано-Франковского медицинского университета исчез 3 февраля в Ивано-Франковске. А спустя три дня его мертвым нашли в Киеве.

"Мы объявили парня в розыск, а спустя время нам позвонили из Киева и сообщили, что он найден. Предварительно установлено, что на теле погибшего не было признаков насильственной смерти. Уголовное производство открыто по статье 115 с пометкой "самоубийство". Это все, что известно. И мы не знаем, как он оказался в столице", – сказали нам в полиции Ивано-Франковской области.

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Тарас учился на втором курсе медицинского вуза, а на выходные чаще всего приезжал домой. Парень, вспоминают односельчане, был очень жизнерадостным. Поэтому сомневаются, что он мог наложить на себя руки.

Тарас Коваль учился на стоматолога

Тарас Коваль учился на стоматолога

Полиция Ивано-Франковской области

"В селе все говорят об убийстве, но подтверждения этой информации нет. Дело в том, что у него все тело было в синяках. Но что случилось – толком никто не знает. Он очень активный и коммуникабельный. У нас в театральных постановках играл, в церкви прислуживал священнику. В субботу он еще был на танцах. А в воскресенье папа отвез его на машине на учебу", – рассказала нам односельчанка.

Местные жители уточняют, что семья у парня состоятельная, и проблем с ними никогда не возникало. "У Тараса есть еще младшая сестра. Но семья очень хорошая и дружная, а дети воспитанные", – добавили в Белобожнице.

В Ивано-Франковском медицинском университете говорят, что для них так и осталось загадкой – как студент оказался в Киеве. "Мы тоже пытались выяснить, что же случилось с Тарасом. Вроде бы 27-29 января Тарас был дома, потом поехал на учебу. Но до нас он так и не доехал, и со старостой перестал выходить на связь. Почему его нашли в Киеве – для нас тайна", – сказал OBOZREVATEL декан стоматологического факультета Александр Бугерчук.

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Сейчас друзья и однокурсники в память о парне выставляют свечки в соцсетях. О том, что с ним произошло, как и о том, почему юноша оказался в Киеве, говорить не хотят. Одна из знакомых опубликовала видео с Тарасом, датированное 24 января – на нем парень улыбается.

Все тело было в синяках: резонансные подробности смерти 20-летнего студента в центре Киева

Facebook / Тарас Коваль

"Люди, давайте будем добрее и будем больше уважать друг друга, ведь в любой момент вашего близкого человека может не стать. Это так страшно", – написала знакомая парня Ксения Брындальская.

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А в полиции Киева рассказали, что тело 20-летнего юноши, который пропал в Ивано-Франковске, было обнаружено прохожим в Сырецком парке – это Шевченковский район столицы. "Его нашли повешенным", – уточнили в полиции.

Опасный парк взяли под охрану

А вот в самом парке, похоже, происходит что-то странное. "Обращаем ваше внимание, что в последнее время появились сообщения от посетителей о попытках нападения неизвестного мужчины в вечернее (темное) время. Место, где произошли такие случаи – рядом с мостом-виадуком", – говорится на официальной страничке Сырецкого парка.

Предупреждение для посетителей

Предупреждение для посетителей

Facebook / Сырецкий парк

Посетителей просят быть осторожными, а территорию усиленно патрулирует КП "Муниципальная охрана". В Шевченковской полиции нам сказали, что им известно про один случай – за девушкой гнался неизвестный мужчина с веревкой, но ей удалось убежать. "Действительно, информация об этом внесена в Единый реестр досудебных расследований. Пока проводятся оперативные следственные действия", – уточнили в полиции.

И добавили, что парки сейчас патрулирует не только "Муниципальная охрана", а также сотрудники полиции и спецподразделений. "Но не стоит акцентировать внимание на Сырецком парке. Парк Нивки и центр города тоже усиленно патрулируют", – говорят правоохранители.

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Автор
Евгения Иванова Евгения Иванова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина Ивано-Франковск
Тег
смерть
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