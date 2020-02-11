Все тело было в синяках: резонансные подробности смерти 20-летнего студента в центре Киева

8 февраля близкие попрощались с 20-летним Тарасом Ковалем. Будущий стоматолог поехал на учебу в Ивано-Франковск, но его тело было обнаружено в Киеве. В родном селе говорят об убийстве, а в полиции считают, что юноша покончил жизнь самоубийством.

Причем, погибшего обнаружили в Сырецком парке, где посетителей предупреждают о маньяке, который нападает на жертв с веревкой в руках. Подробнее о случившемся – в материале OBOZREVATEL.

Прислуживал священнику в церкви

В селе Белобожница Тернопольской области похоронили 20-летнего Тараса Коваля. Студент стоматологического факультета Ивано-Франковского медицинского университета исчез 3 февраля в Ивано-Франковске. А спустя три дня его мертвым нашли в Киеве.

"Мы объявили парня в розыск, а спустя время нам позвонили из Киева и сообщили, что он найден. Предварительно установлено, что на теле погибшего не было признаков насильственной смерти. Уголовное производство открыто по статье 115 с пометкой "самоубийство". Это все, что известно. И мы не знаем, как он оказался в столице", – сказали нам в полиции Ивано-Франковской области.

Тарас учился на втором курсе медицинского вуза, а на выходные чаще всего приезжал домой. Парень, вспоминают односельчане, был очень жизнерадостным. Поэтому сомневаются, что он мог наложить на себя руки.

Тарас Коваль учился на стоматолога Полиция Ивано-Франковской области

"В селе все говорят об убийстве, но подтверждения этой информации нет. Дело в том, что у него все тело было в синяках. Но что случилось – толком никто не знает. Он очень активный и коммуникабельный. У нас в театральных постановках играл, в церкви прислуживал священнику. В субботу он еще был на танцах. А в воскресенье папа отвез его на машине на учебу", – рассказала нам односельчанка.

Местные жители уточняют, что семья у парня состоятельная, и проблем с ними никогда не возникало. "У Тараса есть еще младшая сестра. Но семья очень хорошая и дружная, а дети воспитанные", – добавили в Белобожнице.

В Ивано-Франковском медицинском университете говорят, что для них так и осталось загадкой – как студент оказался в Киеве. "Мы тоже пытались выяснить, что же случилось с Тарасом. Вроде бы 27-29 января Тарас был дома, потом поехал на учебу. Но до нас он так и не доехал, и со старостой перестал выходить на связь. Почему его нашли в Киеве – для нас тайна", – сказал OBOZREVATEL декан стоматологического факультета Александр Бугерчук.

Сейчас друзья и однокурсники в память о парне выставляют свечки в соцсетях. О том, что с ним произошло, как и о том, почему юноша оказался в Киеве, говорить не хотят. Одна из знакомых опубликовала видео с Тарасом, датированное 24 января – на нем парень улыбается.

Facebook / Тарас Коваль

"Люди, давайте будем добрее и будем больше уважать друг друга, ведь в любой момент вашего близкого человека может не стать. Это так страшно", – написала знакомая парня Ксения Брындальская.

А в полиции Киева рассказали, что тело 20-летнего юноши, который пропал в Ивано-Франковске, было обнаружено прохожим в Сырецком парке – это Шевченковский район столицы. "Его нашли повешенным", – уточнили в полиции.

Опасный парк взяли под охрану

А вот в самом парке, похоже, происходит что-то странное. "Обращаем ваше внимание, что в последнее время появились сообщения от посетителей о попытках нападения неизвестного мужчины в вечернее (темное) время. Место, где произошли такие случаи – рядом с мостом-виадуком", – говорится на официальной страничке Сырецкого парка.

Предупреждение для посетителей Facebook / Сырецкий парк

Посетителей просят быть осторожными, а территорию усиленно патрулирует КП "Муниципальная охрана". В Шевченковской полиции нам сказали, что им известно про один случай – за девушкой гнался неизвестный мужчина с веревкой, но ей удалось убежать. "Действительно, информация об этом внесена в Единый реестр досудебных расследований. Пока проводятся оперативные следственные действия", – уточнили в полиции.

И добавили, что парки сейчас патрулирует не только "Муниципальная охрана", а также сотрудники полиции и спецподразделений. "Но не стоит акцентировать внимание на Сырецком парке. Парк Нивки и центр города тоже усиленно патрулируют", – говорят правоохранители.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!