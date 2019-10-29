Гибель экс-министра Кутового: озвучены вероятные причины

Вероятными причинами авиакатастрофы, в результате которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, могут быть плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

Об том рассказал директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко, передает УНИАН. По его словам, расследование будет тяжелым, поскольку вертолет сгорел.

"Сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы. Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются. Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточного опыта по управлению воздушным судном", - считает Бабенко.

Под Полтавой погиб Тарас Кутовой

Он отметил, что пилот из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, в результате – врезался в землю. Также, по информации Бабенко, Кутовой имел всего 50 часов налета, а это значит, что у пилота не было достаточного опыта.

"Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности", - сказал Бабенко.

Как писал OBOZREVATEL, 21 октября в Полтавской области разбился вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым. Вертолет рухнул на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района.

Известно, что Кутовой сам пилотировал вертолет "Робинсон-44". Лицензию пилота он получил в июле 2019 года.

Правоохранители Полтавщины открыли уголовное производство по факту падения вертолета, в результате которого погиб экс-министр Кутовой.

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