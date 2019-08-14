Героя встретили на коленях: под Житомиром трогательно почтили память воина ВСУ

В среду, 14 августа, в пгт Мирополь Житомирской области привезли тело погибшего воина ВСУ Дмитрия Дашковца, который умер от тяжелых ранений.

Как пишет "Твой Романов", его односельчане стали на колени на обочинах дороги, по которой ехал траурный кортеж. С собой они принесли флаги Украины.

Отдать дань памяти защитнику Украины пришли гражданские и военные. Кроме того, по дороге к родному городку погибшего бойца чтили жители сел, которые находятся вдоль трассы. Люди сформировали колонны, а когда воина провозили мимо – становились на колени.

Прощание с Дмитрием Дашковцом состоится 15 августа в 12:00 в Мирополе на улице Победы, 18. Похоронят Героя на кладбище на Каменке.

Погибший воин ВСУ Дмитрий Дашковец Сообщество "Мирополь" в Facebook

Проститься с Героем люди пришли с флагами Украины "Твой Романов"

Люди встали на колени вдоль трассы "Твой Романов"

Местный жители вышли отдать дань памяти Герою "Твой Романов"

Траурный кортеж с телом погибшего воина "Твой Романов"

Люди встали на колени перед Героем "Твой Романов"

Украинцы встречают погибшего Героя Дмитрия Дашковца "Твой Романов"

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Дашковец умер 12 августа в больнице имени Мечникова в Днепре. Его борьба за жизнь длилась несколько дней, но травмы оказались несовместимыми с жизнью – возле поселка Широкино пуля вошла воину в лоб и вышла через затылок.

Позднее пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского отметила, что воин, умерший от ранений, полученных под Широкино, якобы нанес их себе сам – вследствие неосторожного обращения с личным оружием.

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