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Героя встретили на коленях: под Житомиром трогательно почтили память воина ВСУ

3.3т Читать материал на украинском

В среду, 14 августа, в пгт Мирополь Житомирской области привезли тело погибшего воина ВСУ Дмитрия Дашковца, который умер от тяжелых ранений.

Как пишет "Твой Романов", его односельчане стали на колени на обочинах дороги, по которой ехал траурный кортеж. С собой они принесли флаги Украины.

Отдать дань памяти защитнику Украины пришли гражданские и военные. Кроме того, по дороге к родному городку погибшего бойца чтили жители сел, которые находятся вдоль трассы. Люди сформировали колонны, а когда воина провозили мимо – становились на колени.

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Прощание с Дмитрием Дашковцом состоится 15 августа в 12:00 в Мирополе на улице Победы, 18. Похоронят Героя на кладбище на Каменке.

Погибший воин ВСУ Дмитрий Дашковец

Погибший воин ВСУ Дмитрий Дашковец

Сообщество "Мирополь" в Facebook

Проститься с Героем люди пришли с флагами Украины

Проститься с Героем люди пришли с флагами Украины

"Твой Романов"

Люди встали на колени вдоль трассы

Люди встали на колени вдоль трассы

"Твой Романов"

Местный жители вышли отдать дань памяти Герою

Местный жители вышли отдать дань памяти Герою

"Твой Романов"

Траурный кортеж с телом погибшего воина

Траурный кортеж с телом погибшего воина

"Твой Романов"

Люди встали на колени перед Героем

Люди встали на колени перед Героем

"Твой Романов"

Украинцы встречают погибшего Героя Дмитрия Дашковца

Украинцы встречают погибшего Героя Дмитрия Дашковца

"Твой Романов"

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Дашковец умер 12 августа в больнице имени Мечникова в Днепре. Его борьба за жизнь длилась несколько дней, но травмы оказались несовместимыми с жизнью – возле поселка Широкино пуля вошла воину в лоб и вышла через затылок.

Позднее пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского отметила, что воин, умерший от ранений, полученных под Широкино, якобы нанес их себе сам – вследствие неосторожного обращения с личным оружием.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Житомир
Тег
ВСУ
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Портников Николай
Портников Николай
думали депутат рады едет
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Дашковец, который скончался в больнице имени Мечникова в Днепре, получил ранения, вероятно, вследствие неосторожного обращения с личным оружием. Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Напомним, украинский защитник умер 13 августа в результате сквозного пулевого ранения в голову. Командование части сообщило, что травмы, которые получил военнослужащий во время боевого дежурства вблизи населенного пункта Широкино (Донецкая область) и которые в дальнейшем привели к его смерти, не были результатом огневого поражения со стороны противника. Вот и весь ваш героизм.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Данилов Андрей, не зря же какой то там генерал еще ппару лет назад сказал, что только НЕБОЕВЫХ потерь больше 10 тыс. Немцы в 2017 году подсчитали минимум 50 тыс. уничтоженных карателей
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ползать вам ещё не переползать на коленях-то. Пока не отведете войска и не прекратите войну.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Кристина Стефанова, пока это выгодно всякой жи.довской м.рази типо коломойши, войну не прекратят
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