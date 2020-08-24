Герой ВСУ рассказал, как променял мечту о море на войну до победы
В сети поделились историей молодого воина ВСУ, боевой путь которого начался еще в первые дни войны. Впрочем за несколько лет до вторжения России парень мечтал совсем о другой профессии, связанной с морем.
Трогательную хронологию становления Героя 79 ОДШБ опубликовали на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. Волонтер Юлия Ворона отметила, что Александру на момент начала российско-украинской войны был всего 21 год.
"Я не собирался идти в армию. Выучился на повара-официанта, хотел устроиться на судно коком – такая романтическая мечта. Но после выпуска меня будто "перемкнуло". Так в 2012-м я подписал контракт".
А уже через два года, в бурном 2014, он вместе с побратимами был на войне. Сначала на границе с Крымом, а затем – на Донбассе. На вопрос, какие бои стали для него самыми тяжелыми, военный задумывается. А потом отвечает: за донецкий аэропорт.
"Не могу сказать, что в то время я был необстрелянным, скорее, недостаточно готовым психологически. В октябре 2014-го, когда я попал в ДАП, там шли интенсивные бои. Лично у меня было туда две ротации. Когда до того наша бригада стояла на границе с Россией, то нас постоянно "утюжили" с территории РФ из тяжелого вооружения, а мы не могли ответить. Но потерь у нас было тогда не так много. А уже в донецком аэропорту пришлось и побегать, и пострелять. Продвижение, оборона, бетонные стены – там были свои сложности. Не все туда были готовы ездить даже на эвакуацию раненых", – вспоминает защитник.
По словам воина, во время боя страх совсем не ощущается. Впрочем он все равно настигает человека, но только тогда, когда все затихает.
"Помню, как однажды в поле нас накрыли "Градами". Я тогда был в должности наводчика БТР-80 и после двухдневного марша лег под башню машины и уснул. Подремал минут 15, но тут начался кипиш. После приземления первой кассеты мы побежали из машин к блиндажам. Со мной тогда в подразделении служил один гранатометчик, который был суеверен. Говорил, что ему какая-то бабка сказала, что он раньше 40 лет не умрет. И вот мы с ним сидим в одной щели, и я думаю: "О, значит сюда мина не попадет, и я тоже не умру". Я вообще не суеверный, это был единственный раз, когда я за собой такое заметил".
Герой добавил, что когда идет интенсивный бой, то все делается на адреналине, а когда все затихает, тогда становится по-настоящему страшно.
После первой и второй ротации на восток Александр понял, что останется в армии навсегда. Именно поэтому в 2015 году он поступил в Военную академию в Одессе, получил офицерское звание и в 2019-м вернулся к своей же бригаде. Сейчас защитник снова выполняет задание на Донбассе.
"Война, с которой я шел в 2015 году на обучение, отличается от той, что сейчас. Тогда не было конкретной линии разграничения, мы попадали в засады, постоянно находились в движении, а если останавливались, то занимали круговую оборону, ведь вражеские ДРГ могли зайти с любой стороны. А сейчас все понятно: есть линия разграничения, позиционная война, тот самый противник", – говорит парень.
Отвечая на вопрос, сколько планирует еще быть на войне, Герой не сомневаясь ответил – до победы. Впрочем он также признался, что его самая большая мечта – возвращение мира в Украину.
"О чем может мечтать человек на войне? О мире, конечно".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее морской пехотинец ВСУ Николай Вандровский поделился с украинцами личной историей о войне на Донбассе, которая полностью перевернула его жизнь. До вторжения оккупантов парень получил педагогическое образование и планировал связать свою жизнь со школой и детьми.