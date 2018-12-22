Герой! Украинский боец бросился спасать раненых после взрыва во Львове

Во время пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова пострадавшим помогал герой боев за Авдеевку Андрей Алямский.

Как пишет Гал-инфо, еще до приезда спасателей прохожие рассказали, что недалеко от места происшествия были раненые, и к ним моментально побежал парень в военной форме.

Он оказал пострадавшим первую домедицинскую помощь, разговаривал с ними и шутил, чтобы те не теряли сознание. Героем оказался 24-летний военнослужащий по контракту старший солдат Андрей Алямський. Он является уроженцем Николаевской области, который с апреля 2015 находится в рядах Вооруженных Сил Украины.

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"К молниеносным решениям и уверенным действиям в экстремальных ситуациях парню не привыкать. Ведь в течение двух лет он проходил службу в одном из пехотных подразделений, участвовал в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, военная часть в которой он проходил службу, защищала подступы к городу Авдеевка. В пехоте старший солдат Андрей Алямский исполнял обязанности военного парамедика", – сказано в сообщении.

Уточняется, что военный почти каждый сталкивался с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, ожогами. Потому во Львове он не растерялся, когда увидел пострадавших от огня гражданских.

По данным издания, Андрей сейчас проходит службу на Львовщине в составе артиллерийской учебной части 184 Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Командование и сослуживцы высоко оценивают боевой и практический опыт этого военнослужащего.

В сети с восторгом отреагировали на мужество и реакцию молодого военного. Также уточнили, что парень оказался не парамедиком, а боевым медиком.

"Уважение воину", "Хороший, смелый, пусть бог бережет тебя", – написали пользователи.

Андрій рятував!



Сьогодні, 22 грудня, хлопець з фото рятував людей, постраждалих під час пожежі на ярмарку у Львові. Поки не приїхали карети швидкої, Андрій Алямський надавав потерпілим першу медичну допомогу, а ще розмовляв з ними та жартував, щоб не втрачали свідомість. pic.twitter.com/JEdPtrNpuF — Алчевськ UA 🇺🇦 (@AlchevskUA) 22 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря в центре Львова на ярмарке прогремели взрывы в домике ресторана "Реберня", в ходе которых пострадали пятеро человек. Позже появилось видео.