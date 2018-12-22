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Герой! Украинский боец бросился спасать раненых после взрыва во Львове

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Во время пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова пострадавшим помогал герой боев за Авдеевку Андрей Алямский.

Как пишет Гал-инфо, еще до приезда спасателей прохожие рассказали, что недалеко от места происшествия были раненые, и к ним моментально побежал парень в военной форме.

Он оказал пострадавшим первую домедицинскую помощь, разговаривал с ними и шутил, чтобы те не теряли сознание. Героем оказался 24-летний военнослужащий по контракту старший солдат Андрей Алямський. Он является уроженцем Николаевской области, который с апреля 2015 находится в рядах Вооруженных Сил Украины.

Герой! Украинский боец бросился спасать раненых после взрыва во Львове
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"К молниеносным решениям и уверенным действиям в экстремальных ситуациях парню не привыкать. Ведь в течение двух лет он проходил службу в одном из пехотных подразделений, участвовал в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, военная часть в которой он проходил службу, защищала подступы к городу Авдеевка. В пехоте старший солдат Андрей Алямский исполнял обязанности военного парамедика", – сказано в сообщении.

Герой! Украинский боец бросился спасать раненых после взрыва во Львове

Уточняется, что военный почти каждый сталкивался с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, ожогами. Потому во Львове он не растерялся, когда увидел пострадавших от огня гражданских.

По данным издания, Андрей сейчас проходит службу на Львовщине в составе артиллерийской учебной части 184 Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Командование и сослуживцы высоко оценивают боевой и практический опыт этого военнослужащего.

В сети с восторгом отреагировали на мужество и реакцию молодого военного. Также уточнили, что парень оказался не парамедиком, а боевым медиком.

"Уважение воину", "Хороший, смелый, пусть бог бережет тебя", – написали пользователи.

Герой! Украинский боец бросился спасать раненых после взрыва во Львове
Герой! Украинский боец бросился спасать раненых после взрыва во Львове
Герой! Украинский боец бросился спасать раненых после взрыва во Львове
Герой! Украинский боец бросился спасать раненых после взрыва во Львове
Герой! Украинский боец бросился спасать раненых после взрыва во Львове

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря в центре Львова на ярмарке прогремели взрывы в домике ресторана "Реберня", в ходе которых пострадали пятеро человек. Позже появилось видео.

Место
Украина
Тег
пожар
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