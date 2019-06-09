Герой Украины Михаил Забродский присоединился к команде Порошенко

Командир 95-й бригады, Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский вошел в первую десятку избирательного списка партии “Европейская Солидарность”.

В соответствующем статусе его представил Петр Порошенко на съезде партии в воскресенье, 9 июля.

Михаил Забродский – украинский военачальник. Командующий Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины с марта 2015 года (с 2017 года — Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины). Герой Украины (2014), генерал-лейтенант (2016). С ноября 2017 по март 2018 года — командующий силами АТО, задействованными в вооружённом конфликте на Донбассе.

Михаил Забродский Скриншот

Кроме того, он был участником российско-украинской войны с ее первых дней. Планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Также под его руководством бойцы 95-й бригады принимали участие в боях за гору Карачун, Славянск, Краматорск, совершали рейды по тылам противника и проводили множество других успешных боевых операций.

Михаил Забродский на сьезде партии Порошенко Скриншот

Михаил Забродский на сьезде партии Порошенко Скриншот

Михаил Забродский на сьезде партии Порошенко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября 2017 года в Минобороны объявили о том, что новым командующим сил АТО стал Михаил Забродский. Он был участником российско-украинской войны с ее первых дней.

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