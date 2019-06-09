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Герой Украины Михаил Забродский присоединился к команде Порошенко

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Командир 95-й бригады, Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский вошел в первую десятку избирательного списка партии “Европейская Солидарность”.

В соответствующем статусе его представил Петр Порошенко на съезде партии в воскресенье, 9 июля.

Михаил Забродский – украинский военачальник. Командующий Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины с марта 2015 года (с 2017 года — Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины). Герой Украины (2014), генерал-лейтенант (2016). С ноября 2017 по март 2018 года — командующий силами АТО, задействованными в вооружённом конфликте на Донбассе.

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Михаил Забродский

Михаил Забродский

Скриншот

Кроме того, он был участником российско-украинской войны с ее первых дней. Планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Также под его руководством бойцы 95-й бригады принимали участие в боях за гору Карачун, Славянск, Краматорск, совершали рейды по тылам противника и проводили множество других успешных боевых операций.

Михаил Забродский на сьезде партии Порошенко

Михаил Забродский на сьезде партии Порошенко

Скриншот

Михаил Забродский на сьезде партии Порошенко

Михаил Забродский на сьезде партии Порошенко

Скриншот

Михаил Забродский на сьезде партии Порошенко

Михаил Забродский на сьезде партии Порошенко

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября 2017 года в Минобороны объявили о том, что новым командующим сил АТО стал Михаил Забродский. Он был участником российско-украинской войны с ее первых дней.

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