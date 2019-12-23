Героиня "Чернобыля" сделала откровенное признание о муже-ликвидаторе

Жена ликвидатора пожара на Чернобыльской АЭС Людмила Игнатенко, которая стала прообразом одной из главных героинь британского сериала "Чернобыль" от НВО, призналась, что пережила жестокое отношение к ней со стороны зрителей.

При этом заявила, что с ней не консультировались при создании картины, а в сериях о ее семье даже "обидели", хотя канал все оспаривает. Об этом сообщает DailyMail.

Как известно, Людмила была беременна своим первым ребенком, когда ее муж Василий Игнатенко поспешил на место катастрофы на ЧАЭС в 1986-м году. Она также до последнего оставалась с ним в больнице, прежде чем он мучительно умер от радиационного заражения через две недели после аварии.

Людмила Игнатенко

Именно поэтому, подчеркнул женщина, ее и раскритиковали зрители. Они возмутились тем, что она осталась в больнице со своим еще не родившимся ребенком, который прожил всего четыре часа после рождения.

"Как могла оставить его? Я думала, что мой ребенок был в безопасности во мне. Тогда мы ничего не знали о радиации", – отметила Людмила Игнатенко.

Она также призналась, что несмотря на "внимание к деталям" от НВО, сериал, в котором ее сыграла Джесси Бакли, заставил ее чувствовать себя "обиженно и неловко".

Свадебное фото Василия и Людмилы Игнатенко ВВС

"Он встал и дал мне три гвоздики из-под подушки. Это были последние цветы, которые он мне принес. До конца своей жизни буду помнить, как мы стояли у окна вместе. Мы не знали, что это был наш последний романтический момент", – вспоминает Людмила то, как на самом деле происходило ее прощание с мужем.

С тех пор как Василий умер, она никогда не вступала в повторный брак, хотя потом воспитала здорового ребенка.

Фрагмент из сериала ВВС

"Меня преследовали люди", – призналась она, добавив, что не давала каналу согласия на съемки.

А когда сериал уже был снят, женщине позвонили из Москвы и предложили 3000 долларов за то, что ее показали в шоу.

"Конечно, я думала, что это подделка, какое-то мошенничество", – сказала Людмила.

Людмила Игнатенко ВВС

По ее словам, HBO продолжает оспаривать эту версию, утверждая, что продюсеры постоянно обменивались с ней информацией до, во время и после съемок сериала.

Однако сама Людмила Игнатенко добавила, что после выхода нашумевшего сериала ей пришлось уехать из Киева из-за повышенного внимания журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019. Далее эпизоды выходили по понедельникам. Всего в сериале было 5 серий.

Выход четвертой серии спровоцировал ряд скандалов, в частности, в России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе в "Чернобыле".

Также картину назвали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и вранье.

Жена пожарного с Чернобыльской АЭС Людмила Игнатенко дала первое интервью после выхода нашумевшего сериала "Чернобыль" от HBO.

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