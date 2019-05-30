"Герои не умирают": Порошенко почтил память погибших в Ми-8 летчиков

Пятый президент Украины Петр Порошенко выразил слова скорби и сочувствия из-за гибели четырех украинских летчиков во время катастрофы вертолета Ми-8 на Ривненщине.

Он вспомнил об их боевом пути и назвал настоящими Героями. Проникновенную речь в память о воинах Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook.

"16 отдельная бригада армейской авиации Сухопутных войск ВСУ – настоящие герои Украины. Бойцы этой легендарной бригады с первых дней российской агрессии стали на оборону Украины. Больно, когда мы несем потери на мирной территории", – написал он.

Петр Порошенко

Также Порошенко рассказал, что лично был знаком с командиром 16 бригады полковником Игорем Мазепой, который находился на борту упавшего вертолета.

"Гибель трех членов экипажа и командира – невосполнимая потеря. Вечная память погибшим и искренние соболезнования их семьям. Герои не умирают", – подытожил пятый президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь с 29 на 30 мая на Ривненщине возле села Сестрятин разбился вертолет Ми-8 авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В результате катастрофы погибли командир экипажа, командир 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа , летчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко , бортовой авиационный техник-инструктор, капитан Василий Романюк и бортовой авиационный техник, старший лейтенант Павел Дацюк .

В сети появились кадры с места крушения военного вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины, в котором погибли четыре летчика.

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