"Герои не умирают": Порошенко почтил память погибших в Ми-8 летчиков

Пятый президент Украины Петр Порошенко выразил слова скорби и сочувствия из-за гибели четырех украинских летчиков во время катастрофы вертолета Ми-8 на Ривненщине.
Он вспомнил об их боевом пути и назвал настоящими Героями. Проникновенную речь в память о воинах Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook.
"16 отдельная бригада армейской авиации Сухопутных войск ВСУ – настоящие герои Украины. Бойцы этой легендарной бригады с первых дней российской агрессии стали на оборону Украины. Больно, когда мы несем потери на мирной территории", – написал он.
Петр Порошенко
Также Порошенко рассказал, что лично был знаком с командиром 16 бригады полковником Игорем Мазепой, который находился на борту упавшего вертолета.
"Гибель трех членов экипажа и командира – невосполнимая потеря. Вечная память погибшим и искренние соболезнования их семьям. Герои не умирают", – подытожил пятый президент Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь с 29 на 30 мая на Ривненщине возле села Сестрятин разбился вертолет Ми-8 авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В результате катастрофы погибли командир экипажа, командир 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор, капитан Василий Романюк и бортовой авиационный техник, старший лейтенант Павел Дацюк.
В сети появились кадры с места крушения военного вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины, в котором погибли четыре летчика.
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