"Герои не носят плащи!" Одессит поразил украинцев поступком после страшного пожара

Во время тушения пожара в Одесском колледже экономики и права мужчина готовил кофе для спасателей всю ночь бесплатно.

О поступке жителя Одессы рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. На своей странице в Facebook правоохранители опубликовали фото героя.

Герой Коллаж

"Некоторые герои не носят плащи. Этот молодой человек всю ночь готовил бесплатно кофе для спасателей, которые тушили пожар в Одессе. Благодарим Вас за большое сердце! Потому что дело ведь не в цене на чашку кофе, дело в заботе о других", – прокомментировали они.

Пожар в колледже Корреспондент

На снимках изображены сам молодой бариста и его автомобиль с надписью: "Боря кофейник".

Украинцы оценили такой поступок, что и выразили в комментариях под постом.

Пожар в колледже РБК-Украина

"Ты сделал, то что мог для людей! Сделал что умеешь и умеешь отлично! Спасибо за доброе сердце тебе, твоим родителям за стержень в тебе и тебя!", "Читала, какой молодец этот бариста! Очень порядочный человек! Низкий поклон ему! Он на беде не зарабатывает", – поблагодарили украинцы.

Комментарии Facebook

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