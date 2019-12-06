"Герои не носят плащи!" Одессит поразил украинцев поступком после страшного пожара

Во время тушения пожара в Одесском колледже экономики и права мужчина готовил кофе для спасателей всю ночь бесплатно.
О поступке жителя Одессы рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. На своей странице в Facebook правоохранители опубликовали фото героя.
Герой
Коллаж
"Некоторые герои не носят плащи. Этот молодой человек всю ночь готовил бесплатно кофе для спасателей, которые тушили пожар в Одессе. Благодарим Вас за большое сердце! Потому что дело ведь не в цене на чашку кофе, дело в заботе о других", – прокомментировали они.
Пожар в колледже
Корреспондент
На снимках изображены сам молодой бариста и его автомобиль с надписью: "Боря кофейник".
Украинцы оценили такой поступок, что и выразили в комментариях под постом.
Пожар в колледже
РБК-Украина
"Ты сделал, то что мог для людей! Сделал что умеешь и умеешь отлично! Спасибо за доброе сердце тебе, твоим родителям за стержень в тебе и тебя!", "Читала, какой молодец этот бариста! Очень порядочный человек! Низкий поклон ему! Он на беде не зарабатывает", – поблагодарили украинцы.
Комментарии
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Одесском колледже экономики и права 4 декабря произошел сильный пожар.
Студенты-подростки, оказавшиеся в смертельной огненной ловушке в колледже Одессы, звонили родителям и говорили, что задыхаются
Вероятной причиной возгорания могло стать отсутствие отопления. Кто-то в здании решил воспользоваться электрическим обогревателем. Старая проводка могла не выдержать, из-за чего и начался пожар.
В результате ЧП, по неофициальным данным, погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL пообщался с очевидцами и родителями пропавших без вести. По их словам, во время трагедии дети прыгали из окон, а некоторых преподаватели просто бросили.
В сеть утекли кадры последствий разрушительного пожара, на которых видно сгоревшее здание колледжа.
После пожара президент Украины Владимир Зеленский потребовал проверить пожарную безопасность во всех административных зданиях.
5 декабря из сгоревшего колледжа достали первое тело. Погибшей оказалась преподаватель высшей математики и информатики Анна Бортюк.
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