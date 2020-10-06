Германия забрала на лечение 13 тяжелораненых украинских военных

Самолет медицинской службы Бундесвера вылетел из Кельна в Киев, чтобы забрать на лечение в Германию украинских военных, раненых в боях на востоке Украины.

Об этом сообщили в Twitter немецкие ВВС. Отмечается, что самолет заберет 13 тяжелораненых бойцов.

"Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения. Самолет А310 вылетел из Кельна в сторону Киева. Мы ожидаем его возвращения сегодня вечером с 13 пациентами на борту. С 2010 года мы поддерживаем гуманитарную помощь для Украины", – говорится в сообщении.

Германия отправила самолет за ранеными украинцами. Team_Luftwaffe / Twitter

Самолет вылетел из Кельна в Киев. Team_Luftwaffe / Twitter

Позже медицинская служба Бундесвера опубликовала фотографии из аэропорта "Борисполь", куда привезли раненых для транспортировки из киевского военного госпиталя.

"Раненые прибыли в аэропорт Киева. Сейчас таможенный контроль, который проводят органы власти. Затем персонал Бундесвера принимает раненых", – говорится в сообщении в Twitter.

Раненых украинцев привезли в Борисполь. Sanitätsdienst der Bundeswehr / Twitter

Sanitätsdienst der Bundeswehr / Twitter

Team_Luftwaffe / Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Португалии примет на лечение четырех украинских военнослужащих, получивших ранения во время боевых действия на Донбассе.