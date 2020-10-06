Германия забрала на лечение 13 тяжелораненых украинских военных

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
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Германия забрала на лечение 13 тяжелораненых украинских военных

Самолет медицинской службы Бундесвера вылетел из Кельна в Киев, чтобы забрать на лечение в Германию украинских военных, раненых в боях на востоке Украины.

Об этом сообщили в Twitter немецкие ВВС. Отмечается, что самолет заберет 13 тяжелораненых бойцов.

"Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения. Самолет А310 вылетел из Кельна в сторону Киева. Мы ожидаем его возвращения сегодня вечером с 13 пациентами на борту. С 2010 года мы поддерживаем гуманитарную помощь для Украины", – говорится в сообщении.

Германия отправила самолет за ранеными украинцами.
Самолет вылетел из Кельна в Киев.

Позже медицинская служба Бундесвера опубликовала фотографии из аэропорта "Борисполь", куда привезли раненых для транспортировки из киевского военного госпиталя.

"Раненые прибыли в аэропорт Киева. Сейчас таможенный контроль, который проводят органы власти. Затем персонал Бундесвера принимает раненых", – говорится в сообщении в Twitter.

Раненых украинцев привезли в Борисполь.
Германия забрала на лечение 13 тяжелораненых украинских военных
Германия забрала на лечение 13 тяжелораненых украинских военных

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Португалии примет на лечение четырех украинских военнослужащих, получивших ранения во время боевых действия на Донбассе.

Германия