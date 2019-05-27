Еще одна страна может признать Голодомор в Украине геноцидом: что дальше

Петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом набрала необходимые для рассмотрения 50 000 голосов на сайте немецкого Бундестага.

27 мая – это последний день, в который можно отдать свой голос, говорится на сайте Бундестага. Ранее с призывом украинцев поддержать петицию обращались в Министерстве иностранных дел Украины.

В украинском МИД подчеркнули, что этот документ – возможность вынести вопрос Голодомора на политический уровень и в более широкую общественную плоскость.

Теперь, после сбора голосов, Бундестаг сможет вынести на рассмотрение депутатов признание Голодомора геноцидом и таким образом поддержать Украину.

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В тексте петиции, в частности, утверждается, что массовый голод 1932-1933 годов был ничем иным, как целенаправленным уничтожением украинского народа, вызванного советским режимом под руководством Иосифа Сталина.

Из-за создания искусственного массового голода, по оценкам историков, погибло около 4 000 000 людей. Украина признала это геноцидом лишь в 2006 году, после чего к ней присоединились и другие страны мира.

Несмотря на то, что признание геноцида – формальная процедура, она дает возможность на мировом уровне говорить об умышленном истребление людей советской властью.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Сенат США единогласно принял резолюцию, которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

Этот документ стал первым в истории правовым актом Конгресса США, в котором действия вождя СССР Иосифа Сталина официально рассматриваются как геноцид.

В Украине же, кроме Голодомора, геноцидом признана и депортация крымских татар с их исторической родины.

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