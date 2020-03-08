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8 марта • обновлено в 20:46
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Германия и Франция подыгрывают Путину? Асеев пояснил, почему Запад "не отбил" Донбасс

2.3т
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Запад незаинтересован в решении конфликта в Украине и не готов ввязываться в борьбу с Россией на все 100%.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший политзаключенный и журналист Станислав Асеев. По его словам, на сегодня ситуация складывается явно не в пользу Украины и в первую очередь это заметно по позициям Германии и Франции (полный текст интервью читайте тут).

"Запад абсолютно незаинтересован в решении конфликта в Украине. У меня такое впечатление сложилось еще с парламентской ассамблеи из Страсбурга, потом с конференции в Мюнхене, и оно подтвердилось. Ирина Геращенко (нардеп от партии "Европейская солидарность". – ред) тоже говорила, что Европа готова аплодировать, готова сочувствовать, но не готова решать наш вопрос. Она не готова помогать и ввязываться в борьбу с той же Россией на все 100%. На сегодня ситуация складывается явно не в нашу пользу, и в первую очередь это в Германии и во Франции", – констатировал он.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

24 канал

По его словам, Европа поддерживает Украину ментально, идеологически, но это чисто политический шлейф.

"Когда-то этот камень толкнули, и он катится по инерции, они говорят, что такого быть не должно, но эти голоса все тише и тише. Боюсь, в какой-то момент они вообще затихнут и исчезнут. Не то, что они бы нас слили, но точно бы завершили этот конфликт в ту или иную сторону, но с минимальными политическими и экономическими потерями, чтобы не потерять лицо после шести лет поддержки. Они там очень от нас устали на самом деле и до сих пор ассоциируют Украину с коррупцией", – подытожил Асеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Л/ДНР" раскритиковали готовность президента Владимира Зеленского выйти из "минских" переговоров и пригрозили Украине последствиями.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Станислав Асеев Ирина Геращенко
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс война Новости России
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Ш. Олег
Ш. Олег
Почему в секте Свидетелей Майдана считают, что весь мир обязан давать им гроши и вытаскивать из любой дряни, в которую они с таким наслаждением вляпываются? Откуда такая меркантильная психология маленьких эгоистичных детей?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Авсеев не новая Савченко? Та тоже поначалу каталась по Европе, а потом Раду решила обрушить.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не верю своим глазам!!! Обоз начал печатать правду...
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