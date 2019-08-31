Почему 33 на 33, а не всех на всех? Почему украинских политзаключенных в России обменивают на российских террористов в Украине? Решать такой сложный вопрос надо, но это очень не просто. Почти не сомневаюсь, что если бы Сенцову предложили обмен на террориста Цемаха, то он бы отказался.

Захваченные моряки должны быть освобождены согласно решению Морского трибунала. Как это реализовать? Арестовывать российские суда с экипажем во всех портах мира. Через месяц Путин поднимет руки. С остальными намного сложнее. Когда в 1976 году в Швейцарии меняли советского политзаключенного Владимира Буковского на секретаря чилийской компартии Луиса Корвалана, там все понимали – чисто политический и пропагандистский акт. Сегодня, с моральной точки зрения, все намного сложнее.

Украинские политзаключенные РБК

Напомню тем, кто забыл историю. В Советском Союзе не было "политзаключенных". Мы, сидевшие по статье 70 УК РСФСР на строгом режиме, или наши друзья по статье 190-1 на общем режиме, относились к категории "особых уголовников". Политическими нас признавал только Запад и КГБ, но для народа СССР мы были уголовниками, которые занимались "антисоветской агитацией и пропагандой". Не вижу никакой разницы между нами и теми, кто сидит сегодня за "терроризм" в России, как Сенцов, к примеру. Это уголовщина со стороны российской власти, а не тех, кто у нее в застенках. Как эту проблему решать? С моей точки зрения это мог бы сделать президент Соединенных Штатов, однако не тот, кто сегодня в Белом доме. К сожалению, Трамп далеко не Рейган, а случайный человек в высшем эшелоне власти Америки, для которого права человек – пустое место. Традиции и политику Рейгана надо возрождать и теперь надежда только на демократов.

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Надеюсь, что обмен все-таки состоится и это будет обмен не украинских политзаключенных в России на российских террористов в Украине, а военнопленных в РФ и Украине. В этом обмене нелогично присутствие украинского гражданина Цемаха, которому место в суде Гааги, а не на воле в России. Жизнь и свобода граждан это очень чувствительные струны в политике любой демократичной страны. Так как Россия давно перестала быть страной с демократическими основами, это следует учитывать при любых переговорах с ней по гуманитарной линии и обмена военнопленных. Самое разумное решение со стороны власти Украины – привлечь посредников из стран ЕС для такого обмена и произвести обмен в Варшаве или Вильнюсе. Бойтесь обмана Кремля – оттуда в Киев может прилететь пустой борт!

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