Перед российскими дипломатическими учреждениями во Львове, Одессе и Киеве разместили герб Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца). Он отметил, что это является "поздравлением с Днем России с прозрачным намеком".

Герб контрразведки СБУ разместили перед консульствами РФ во Львове, Киеве и Одессе

Герб украинской спецслужбы появился на билбордах рядом с российскими генконсульствами во Львове и Одессе, а также возле посольства РФ в Киеве.

Герб контрразведки СБУ разместили перед консульствами РФ во Львове, Киеве и Одессе Telegram Андрея Цаплиенко

"12 июня так называемый "день России". Российским дипломатам направляет поздравления украинская структура, которая успешно обнаруживает враждебную агентуру в Украине. Поздравление с прозрачным намеком, учитывая, что российские диппредставительства - это легальная "крыша" для агентуры ФСБ и ГРУ в нашей стране", – написал Цаплиенко.

Герб контрразведки СБУ разместили перед консульствами РФ во Львове, Киеве и Одессе Telegram Андрея Цаплиенко

Telegram Андрея Цаплиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове на доме, расположенном напротив консульства России, нарисовали мурал с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины. Процесс его создания запечатлели на фото.